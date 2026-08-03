Το νησί που δεν έχει όρια ταχύτητας

Υπάρχει ένα μέρος στην Ευρώπη όπου η οδήγηση χωρίς συγκεκριμένο ανώτατο όριο ταχύτητας είναι μέρος της καθημερινότητας. Πρόκειται για τη Νήσο του Μαν ή πιο γνωστό σε όλους Isle of Man, έναν ιδιαίτερο τόπο ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, που έχει συνδέσει το όνομά του με την ταχύτητα και έναν από τους πιο επικίνδυνους αγώνες στον κόσμο.

Για τους λάτρεις της αυτοκίνησης και της μοτοσικλέτας, το Isle of Man αποτελεί ένα πραγματικό όνειρο. Η παγκόσμια φήμη του οφείλεται κυρίως στο διαβόητο TT, έναν από τους πιο απαιτητικούς και επικίνδυνους αγώνες μοτοσικλέτας στον κόσμο, του οποίου η ιστορία χάνεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα...







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