Πόσες Porsche έχουν πουληθεί στην Ελλάδα φέτος

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε με δεκάδες νέες ταξινομήσεις, ενώ η Macan και η Cayenne συνεχίζουν να αποτελούν τις δύο βασικές «ατμομηχανές» της φίρμας και στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ταξινομήσεων, η Porsche κατέγραψε συνολικά 118 νέες ταξινομήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά το μικρό μέγεθος της αγοράς των πολυτελών αυτοκινήτων, εξακολουθεί να διαθέτει ένα ιδιαίτερα πιστό αγοραστικό κοινό. Η εικόνα αυτή ακολουθεί την πορεία που είχε διαφανεί ήδη από το πρώτο τετράμηνο του έτους, όταν η Macan βρισκόταν στην κορυφή των πωλήσεων της μάρκας, ακολουθούμενη από την Cayenne και την εμβληματική 911.

Η κυριαρχία των SUV δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Τα τελευταία χρόνια η Macan και η Cayenne αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων πωλήσεων της Porsche, προσελκύοντας τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρηματίες που αναζητούν υψηλές επιδόσεις χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην καθημερινή πρακτικότητα. Η νέα...





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