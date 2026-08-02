Έρχεται για πρώτη φορά Audi RS Q5. Πώς θα είναι το κορυφαίο SUV
Έρχεται για πρώτη φορά Audi RS Q5. Πώς θα είναι το κορυφαίο SUV
Το πιο σκληροπυρηνικό Q5 στην ιστορία αναμένεται να εφοδιάζεται με το ίδιο plug-in υβριδικό σύστημα που έχει και το RS 5.
Η Audi συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα των πιο σπορ μοντέλων της, με το νέο Q5 να ετοιμάζεται να αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του μία αυθεντική έκδοση RS.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα