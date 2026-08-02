Έρχεται για πρώτη φορά Audi RS Q5. Πώς θα είναι το κορυφαίο SUV

Η Audi συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα των πιο σπορ μοντέλων της, με το νέο Q5 να ετοιμάζεται να αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του μία αυθεντική έκδοση RS.





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