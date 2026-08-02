Έρχεται για πρώτη φορά Audi RS Q5. Πώς θα είναι το κορυφαίο SUV
NEWSAUTO.GR

Έρχεται για πρώτη φορά Audi RS Q5. Πώς θα είναι το κορυφαίο SUV

Το πιο σκληροπυρηνικό Q5 στην ιστορία αναμένεται να εφοδιάζεται με το ίδιο plug-in υβριδικό σύστημα που έχει και το RS 5.

Έρχεται για πρώτη φορά Audi RS Q5. Πώς θα είναι το κορυφαίο SUV

Η Audi συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα των πιο σπορ μοντέλων της, με το νέο Q5 να ετοιμάζεται να αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του μία αυθεντική έκδοση RS.

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