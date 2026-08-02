Ο Τραμπ παρήγγειλε 250 SUV για την ασφάλειά του - Ποια είναι αυτά;
NEWSAUTO.GR

Ο Τραμπ παρήγγειλε 250 SUV για την ασφάλειά του - Ποια είναι αυτά;

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τους μυστικούς πράκτορες στον… αφρό αγοράζοντάς τους πολυτελή SUV για να μετακινούνται με άνεση και στυλ.

Ο Τραμπ παρήγγειλε 250 SUV για την ασφάλειά του - Ποια είναι αυτά;
UPD:
Μια εντυπωσιακή παραγγελία 250 Cadillac Escalade για τις ανάγκες των κυβερνητικών αυτοκινητοπομπών αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τράμπ κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της General Motors στο Μίλφορντ του Μίσιγκαν.

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