Ο Τραμπ παρήγγειλε 250 SUV για την ασφάλειά του - Ποια είναι αυτά;
Ο Τραμπ παρήγγειλε 250 SUV για την ασφάλειά του - Ποια είναι αυτά;
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τους μυστικούς πράκτορες στον… αφρό αγοράζοντάς τους πολυτελή SUV για να μετακινούνται με άνεση και στυλ.
UPD:
Μια εντυπωσιακή παραγγελία 250 Cadillac Escalade για τις ανάγκες των κυβερνητικών αυτοκινητοπομπών αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τράμπ κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της General Motors στο Μίλφορντ του Μίσιγκαν.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα