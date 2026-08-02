Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Hyundai Ioniq 5 230 PS - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Hyundai Ioniq 5 230 PS - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η ανανεωμένη εκδοχή του Ioniq 5 επιβεβαιώνει το στίγμα του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αλλά και πιο ξεχωριστά ηλεκτρικά της κατηγορίας του, με διακριτικές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.
Το Ioniq 5 φρεσκαρίστηκε σχεδιαστικά και τεχνολογικά, απέκτησε μεγαλύτερη μπαταρία και χαμηλότερη κατανάλωση, αλλά κυρίως κοστίζει πλέον αρκετά λιγότερο, χωρίς εκπτώσεις στον εξοπλισμό.
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