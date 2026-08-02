Η Ελληνική αγορά αυτοκινήτου πατάει γκάζι - Ερχεται η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου
Με σταθερά ανοδική πορεία συνεχίζει να κινείται η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, επιβεβαιώνοντας ότι το 2026 εξελίσσεται σε μία από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών.
Ο Ιούλιος έκλεισε με σχεδόν με 13.300 πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα , ενώ το πρώτο επτάμηνο του έτους διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σκηνικό για εισαγωγείς, αντιπροσωπείες και κατασκευαστές, οι οποίοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο τελευταίο και πιο κρίσιμο πεντάμηνο της χρονιάς.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των ταξινομήσεων, στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 97.261 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025, όταν είχαν ταξινομηθεί 91.768 οχήματα. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς, παρά τις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, τα υψηλά επιτόκια και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
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