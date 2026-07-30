Nέα «έξυπνα» ραντάρ στην Εθνική Οδό

Η νέα παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της Πολιτείας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και την εφαρμογή του νέου ψηφιακού μοντέλου ελέγχου των παραβάσεων, όπου οι αυτοματοποιημένες καταγραφές θα έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι νέες συσκευές τύπου TraffiStar s295 θα εγκατασταθούν σε συνολικά 15 εγκεκριμένα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού, από την περιοχή μετά τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους. Οι θέσεις επιλέχθηκαν ύστερα από αξιολόγηση της επικινδυνότητας του δρόμου, της συχνότητας τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των υψηλών ταχυτήτων που...







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









