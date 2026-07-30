Nέα «έξυπνα» ραντάρ στην Εθνική Οδό
NEWSAUTO.GR

Nέα «έξυπνα» ραντάρ στην Εθνική Οδό

Η ηλεκτρονική επιτήρηση των ελληνικών δρόμων επεκτείνεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς εγκρίθηκε η εγκατάσταση 15 νέων φορητών καμερών-ραντάρ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και απαιτητικά οδικά δίκτυα της χώρας.

Nέα «έξυπνα» ραντάρ στην Εθνική Οδό

Η νέα παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της Πολιτείας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και την εφαρμογή του νέου ψηφιακού μοντέλου ελέγχου των παραβάσεων, όπου οι αυτοματοποιημένες καταγραφές θα έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι νέες συσκευές τύπου TraffiStar s295 θα εγκατασταθούν σε συνολικά 15 εγκεκριμένα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού, από την περιοχή μετά τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους. Οι θέσεις επιλέχθηκαν ύστερα από αξιολόγηση της επικινδυνότητας του δρόμου, της συχνότητας τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των υψηλών ταχυτήτων που...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης