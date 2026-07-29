Αποστολή Newsauto στην Πολωνία: Πρώτη επαφή με τη νέα Mercedes-Benz GLA
Αποστολή Newsauto στην Πολωνία: Πρώτη επαφή με τη νέα Mercedes-Benz GLA
Η τρίτη γενιά της Mercedes-Benz GLA σηματοδοτεί τη νέα στρατηγική της γερμανικής εταιρείας, ενοποιώντας τις θερμικές και τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις κάτω από τον ίδιο κωδικό.
UPD:
Στην Ελλάδα στα τέλη του 2026.
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