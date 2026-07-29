Αποστολή Newsauto στην Πολωνία: Πρώτη επαφή με τη νέα Mercedes-Benz GLA

Η τρίτη γενιά της Mercedes-Benz GLA σηματοδοτεί τη νέα στρατηγική της γερμανικής εταιρείας, ενοποιώντας τις θερμικές και τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις κάτω από τον ίδιο κωδικό.