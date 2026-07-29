Πανόραμα Βούλας: Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και έγινε… χαμός
NEWSAUTO.GR

Πανόραμα Βούλας: Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και έγινε… χαμός

Αυτοκίνητο έπεσε σε σταματημένο όχημα που περίμενε σε διασταύρωση και ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά γιατί δεν φορούσε ζώνη. Ευτυχώς ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του Qashqai…

Πανόραμα Βούλας: Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και έγινε… χαμός
UPD:
Μία στιγμή αργεί για να γίνει το κακό, ευτυχώς στην συγκεκριμένη περίπτωση ο οδηγός τραυματίστηκε και ξεπέρασε τον κίνδυνο.

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