Πανόραμα Βούλας: Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και έγινε… χαμός
Πανόραμα Βούλας: Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και έγινε… χαμός
Αυτοκίνητο έπεσε σε σταματημένο όχημα που περίμενε σε διασταύρωση και ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά γιατί δεν φορούσε ζώνη. Ευτυχώς ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του Qashqai…
UPD:
Μία στιγμή αργεί για να γίνει το κακό, ευτυχώς στην συγκεκριμένη περίπτωση ο οδηγός τραυματίστηκε και ξεπέρασε τον κίνδυνο.
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UPD:
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