Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν τα πλησιάζουν οι κλέφτες
NEWSAUTO.GR

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν τα πλησιάζουν οι κλέφτες

Οι κλοπές αυτοκινήτων εξακολουθούν να αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συγκεκριμένα μοντέλα φαίνεται να αποτελούν τη μεγάλη εξαίρεση.

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν τα πλησιάζουν οι κλέφτες
UPD:
Παρά τη συνεχή αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, οι οργανωμένες συμμορίες εξακολουθούν να στρέφουν την προσοχή τους κυρίως σε βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και ορισμένα υβριδικά μοντέλα. Η τάση αυτή καταγράφεται τόσο στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αντίστοιχη εικόνα διαμορφώνεται και στην Ελλάδα, όπου άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς και του κλάδου του αυτοκινήτου επιβεβαιώνουν ότι οι κλοπές αμιγώς ηλεκτρικών παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες.



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