Η συνήθεια στα ηλεκτρικά που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
Η συνήθεια στα ηλεκτρικά που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
Μία νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η οδήγηση ηλεκτρικού σε λειτουργία one pedal αυξάνει τις περιπτώσεις σύγχυσης μεταξύ γκαζιού και φρένου και αποτελεί αιτία ατυχήματος.
UPD:
Η λειτουργία one pedal έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
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UPD:
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