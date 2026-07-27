Η συνήθεια στα ηλεκτρικά που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα

Μία νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η οδήγηση ηλεκτρικού σε λειτουργία one pedal αυξάνει τις περιπτώσεις σύγχυσης μεταξύ γκαζιού και φρένου και αποτελεί αιτία ατυχήματος.