Αλλάζουν όλα στις μπαταρίες - Πότε έρχονται και στην Ελλάδα;
Αλλάζουν όλα στις μπαταρίες - Πότε έρχονται και στην Ελλάδα;
Η MG ενσωματώνει μπαταρίες ημι-στερεού τύπου στα PHEV, που υπόσχονται μεγαλύτερη απόδοση, ταχύτερη φόρτιση, υψηλότερη ασφάλεια και καλύτερη λειτουργία σε δύσκολες συνθήκες.
Η τεχνολογία των μπαταριών στερεού ηλεκτρολύτη θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που αναμένονται στην ηλεκτροκίνηση.
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