Αλλάζουν όλα στις μπαταρίες - Πότε έρχονται και στην Ελλάδα;

Η MG ενσωματώνει μπαταρίες ημι-στερεού τύπου στα PHEV, που υπόσχονται μεγαλύτερη απόδοση, ταχύτερη φόρτιση, υψηλότερη ασφάλεια και καλύτερη λειτουργία σε δύσκολες συνθήκες.