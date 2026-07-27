Αλλάζουν όλα στις μπαταρίες - Πότε έρχονται και στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Αλλάζουν όλα στις μπαταρίες - Πότε έρχονται και στην Ελλάδα;

Η MG ενσωματώνει μπαταρίες ημι-στερεού τύπου στα PHEV, που υπόσχονται μεγαλύτερη απόδοση, ταχύτερη φόρτιση, υψηλότερη ασφάλεια και καλύτερη λειτουργία σε δύσκολες συνθήκες.

Αλλάζουν όλα στις μπαταρίες - Πότε έρχονται και στην Ελλάδα;
Η τεχνολογία των μπαταριών στερεού ηλεκτρολύτη θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που αναμένονται στην ηλεκτροκίνηση.

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