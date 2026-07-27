Ελλάδα: Πόσους μισθούς χρειάζεσαι για να αγοράσεις ένα Toyota Yaris;
Ελλάδα: Πόσους μισθούς χρειάζεσαι για να αγοράσεις ένα Toyota Yaris;
Πολύ δύσκολη παραμένει η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα ακόμα και για το δημοφιλέστερο μοντέλο…
UPD:
Η αγορά ενός καινούριου αυτοκινήτου αποτελεί πλέον δύσκολη οικονομική… εξίσωση, ιδιαίτερα για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.
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