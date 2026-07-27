Τα «κινέζικα» VW θα φτιάχνονται από γερμανικά χέρια;
Τα «κινέζικα» VW θα φτιάχνονται από γερμανικά χέρια;
Υπάρχει ενδεχόμενο που θέλει κάποια μοντέλα της Volkswagen, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την Κίνα να κατασκευάζονται σε εργοστάσιά της στη Γερμανία.
Η Volkswagen εξετάζει ένα σενάριο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο: να μεταφέρει στη Γερμανία την παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων που εξελίχθηκαν για την κινεζική αγορά.
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