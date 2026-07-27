Ιδού το μεγάλο φιάσκο του Elon Musk

Οι πωλήσεις του Cybertruck είναι τόσο χαμηλές που πολλά αμερικανικά Μέσα έχουν αρχίσει να το συγκρίνουν με το Ford Edsel που στην αμερικανική αυτοκινητιστική ιστορία θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά φιάσκα όλων των εποχών.