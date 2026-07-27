Ιδού το μεγάλο φιάσκο του Elon Musk
NEWSAUTO.GR

Ιδού το μεγάλο φιάσκο του Elon Musk

Η εμπορική πορεία του Tesla Cybertruck είναι τόσο απογοητευτική που κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ιστορικό παράδειγμα αποτυχίας.

Ιδού το μεγάλο φιάσκο του Elon Musk
UPD:
Οι πωλήσεις του Cybertruck είναι τόσο χαμηλές που πολλά αμερικανικά Μέσα έχουν αρχίσει να το συγκρίνουν με το Ford Edsel που στην αμερικανική αυτοκινητιστική ιστορία θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά φιάσκα όλων των εποχών.

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UPD:
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