Αποκάλυψη: Λίγο πριν το μεγάλο «μπαμ» ιστορική αυτοκινητοβιομηχανία

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αμερικανική Saleen Automotive, η οποία αν και είχε εξαιρετική πορεία στην Αμερικανική ήπειρο και με βλέψεις για την Ευρωπαϊκή με παρουσία μάλιστα και σε εκθέσεις, βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση και αναζητά επειγόντως νέα κεφάλαια για να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Η εταιρεία του θρυλικού Steve Saleen, που έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από τις πανίσχυρες εκδόσεις των Ford Mustang και τα δικά της supercars, αδυνατεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση από τις παραδοσιακές αγορές και προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση. Δημιούργησε ειδική επενδυτική πλατφόρμα μέσω της οποίας απευθύνεται απευθείας στους φίλους της μάρκας, καλώντας τους να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας με επενδυτικά πακέτα που...





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