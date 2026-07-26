Τα κόλπα που κάνουν για να ξεγελάνε τα αλκοτέστ της αστυνομίας

Από δυνατούς καφέδες και τσίχλες μέντας μέχρι κρεμμύδια, ξίδι, λεμόνι, ενεργειακά ποτά, κάρβουνο, ακόμα και περίεργα «ματζούνια» ή χημικά διαλύματα που πωλούνται μέσω του διαδικτύου, οι οδηγοί αναζητούν τρόπους να αποφύγουν τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς οδικής ασφάλειας, εργαστηριακές μελέτες και αστυνομικές υπηρεσίες, είναι πολύ διαφορετική. Τα σύγχρονα αλκοολόμετρα δεν ανιχνεύουν τη μυρωδιά του αλκοόλ, αλλά την ποσότητα αιθανόλης στον εκπνεόμενο αέρα, η οποία συνδέεται άμεσα με τη συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα γνωστά «κόλπα» είτε δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα είτε μπορούν ακόμη και να αυξήσουν προσωρινά την ένδειξη της συσκευής.