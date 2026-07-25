F1 GP Ουγγαρίας: Ο Νόρις κερδίζει τις Ferrari!
F1 GP Ουγγαρίας: Ο Νόρις κερδίζει τις Ferrari!
Ο Λάντο Νόρις έγινε ο πρώτος οδηγός εκτός εκείνων της Mercedes που κατακτά την pole σε αγώνα φέτος. Με μία εκπληκτική προσπάθεια στο τέλος ο Βρετανός κατάφερε να κερδίσει τον Χάμιλτον για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου!
Ο Λάντο Νόρις έγινε ο πρώτος οδηγός εκτός εκείνων της Mercedes που κατακτά την pole σε αγώνα φέτος. Με μία εκπληκτική προσπάθεια στο τέλος ο Βρετανός κατάφερε να κερδίσει τον Χάμιλτον για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου!
Τα πάντα κρίθηκαν στις τελευταίες προσπάθειες του Q3. Μέχρι το σημείο εκείνο ο Χάμιλτον κρατούσε την pole στα χέρια του. Αλλά ο Βρετανός δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του στο τέλος.
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