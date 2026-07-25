Video: Ο Όμηρος έκανε λάθος για τον χαμό του Οδυσσέα

Αν ο Όμηρος έγραφε σήμερα την «Οδύσσεια», μάλλον θα έπρεπε να προσθέσει έναν ακόμη βασικό χαρακτήρα. Όχι τον Ποσειδώνα. Όχι την Κίρκη. Αλλά το Google Maps. Γιατί, σύμφωνα με το απολαυστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο πραγματικός λόγος που ο Οδυσσέας έκανε τόσους γύρους στο Αιγαίο δεν ήταν οι θεϊκές κατάρες. Ήταν η πλοήγηση.

Το βίντεο ξεκινά με τον πολυμήχανο βασιλιά να κρατά το κινητό αντί για χάρτη. Οι σύντροφοί του περιμένουν οδηγίες, αλλά εκείνος κοιτάζει την οθόνη με την ίδια απορία που έχουμε όλοι όταν ακούμε τη φωνή να λέει «σε 200 μέτρα κάντε αναστροφή». Ζητά να τους οδηγήσει στην Ιθάκη, όμως η εφαρμογή αποφασίζει να τους οδηγήσει στην Ithaca της Νέας Υόρκης!







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