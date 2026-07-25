Δοκιμάζουμε το νέο υβριδικό BYD Sealion 5 - Πόσο κοστίζει;
Δοκιμάζουμε το νέο υβριδικό BYD Sealion 5 - Πόσο κοστίζει;
To Sealion 5 DM-i διαθέτει χώρους, εξοπλισμός και κυρίως το υβριδικό σύστημα Super Hybrid Dual Mode-intelligent.
UPD:
Το Sealion 5 DM-i βασίζεται στην πλατφόρμα «e-Platform 3.0» της BYD η οποία δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται τόσο στα μοντέλα της με σύστημα Plug-in Hybrid όσο και στα αμιγώς ηλεκτρικά της.
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