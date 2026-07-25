«Χαράτσι» σε υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

… η επιβολή ετήσιου τέλους κυκλοφορίας στα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και στα plug-in υβριδικά (PHEV) οχήματα.

Η ευρωπαϊκή σκέψη-πρόταση αφορά την επιβολή ενός συμβολικού -ή και όχι τόσο συμβολικού- τέλους, με το σκεπτικό ότι οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο όπως όλοι οι υπόλοιποι και επομένως θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στα δημόσια έσοδα που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Ωστόσο, μια τέτοια λογική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα εφαρμόζουν σήμερα οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με τη στρατηγική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αντί να επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων, αναζητά νέους τρόπους για να μειώσει ακόμη περισσότερο το κόστος απόκτησής τους μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων ακόμα και μειωμένου ΦΠΑ.

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