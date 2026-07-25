To Traffic Commander ξεκινάει Σεπτέμβριο για να... χτυπήσει το μποτιλιάρισμα

Το μεγάλο «όπλο» της Ελληνικής Αστυνομίας ονομάζεται Traffic Commander, ένα νέο ψηφιακό επιχειρησιακό κέντρο που θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η σωστή αξιοποίηση του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25% έως 30%, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης στις ώρες αιχμής.