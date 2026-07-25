To Traffic Commander ξεκινάει Σεπτέμβριο για να... χτυπήσει το μποτιλιάρισμα
NEWSAUTO.GR

To Traffic Commander ξεκινάει Σεπτέμβριο για να... χτυπήσει το μποτιλιάρισμα

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί κάθε χρόνο το δυσκολότερο τεστ για το οδικό δίκτυο της Αττικής. Με την επιστροφή των εκδρομέων, το άνοιγμα των σχολείων, την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και την πλήρη λειτουργία της αγοράς, οι βασικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου φτάνουν καθημερινά στα όριά τους.

To Traffic Commander ξεκινάει Σεπτέμβριο για να... χτυπήσει το μποτιλιάρισμα
UPD:

Το μεγάλο «όπλο» της Ελληνικής Αστυνομίας ονομάζεται Traffic Commander, ένα νέο ψηφιακό επιχειρησιακό κέντρο που θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η σωστή αξιοποίηση του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25% έως 30%, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης στις ώρες αιχμής.



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UPD:
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