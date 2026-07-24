MINI Countryman: Ξεχωριστό στιλ, μοναδικά προνόμια
NEWSAUTO.GR

MINI Countryman: Ξεχωριστό στιλ, μοναδικά προνόμια

Με τιμή εκκίνησης τις 33.700€, επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση, το μοναδικό στιλ και η πρακτικότητα του ΜΙΝΙ Countryman είναι πιο προσιτά από ποτέ.

MINI Countryman: Ξεχωριστό στιλ, μοναδικά προνόμια
UPD:
Το καλό design σπάνια σε αναγκάζει να διαλέξεις ανάμεσα στην ομορφιά και τη χρηστικότητα.

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UPD:
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