MINI Countryman: Ξεχωριστό στιλ, μοναδικά προνόμια

Με τιμή εκκίνησης τις 33.700€, επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση, το μοναδικό στιλ και η πρακτικότητα του ΜΙΝΙ Countryman είναι πιο προσιτά από ποτέ.