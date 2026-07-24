Απίστευτοι Κινέζοι: Βγάζουν 4 νέα αυτοκίνητα την ημέρα!

Ο ρυθμός με τον οποίο οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες λανσάρουν νέα μοντέλα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον τόσο έντονου ανταγωνισμού ώστε ακόμη και κορυφαία στελέχη του κλάδου να χαρακτηρίζουν πλέον την κατάσταση παράλογη.

