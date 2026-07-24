SYM TTLBT: Scooter που σε… ταξιδεύει (+video)
SYM TTLBT: Scooter που σε… ταξιδεύει (+video)
Η SYM κάνει το επόμενο βήμα στα scooter τουρισμού φέρνοντας στο προσκήνιο το πολυτελές TTLBT.
Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι τα scooter είναι για χρήση σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον και οι μοτοσικλέτες τουρισμού για μεγάλα ταξίδια και άνετες βόλτες. Πως θα σας φαινόταν αν υπήρχε ένα μοντέλο που μπορεί να ενώσει τους δύο κόσμους και να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός scooter με την άνεση και την πολυτέλεια μιας μοτοσικλέτας μεγάλων αποστάσεων.
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