Έρχονται τα πρώτα ΑΙ πρόστιμα σε χιλιάδες κατόχους οχημάτων

Η νέα ψηφιακή διαδικασία δεν αντικαθιστά τους ελεγκτές, αλλά λειτουργεί ως προηγμένο εργαλείο υποστήριξης, επιταχύνοντας σημαντικά την αξιολόγηση των υποθέσεων και μειώνοντας τον χρόνο αναμονής για την έκδοση αποφάσεων.

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του κράτους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αντιμετώπιση της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Στον τελευταίο κύκλο διασταυρωτικών ελέγχων αποστέλλονται συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων για οχήματα που διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη. Από αυτές οι 30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 1.553 αφορούν νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται στα 12.545.250 ευρώ, ενώ οι διασταυρώσεις πραγματοποιήθηκαν με στοιχεία που ίσχυαν στις 10 Μαρτίου 2026.

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