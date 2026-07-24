Σοκ στην Τουρκία που χάνει επενδύσεις την ώρα που η Ελλάδα τις κερδίζει

Ωστόσο, δεν εξελίσσονται όλα σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε επενδύσει πολιτικά και οικονομικά στην προσέλκυση μεγάλων κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, βλέπει ορισμένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδιά της να καθυστερούν σημαντικά, δημιουργώντας προβληματισμό για την πορεία των επενδύσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας είχε παρουσιάσει ως μεγάλη επιτυχία τη συμφωνία με την κινεζική BYD για επένδυση ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων στην περιοχή της Μανίσα, με στόχο τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγικής δυναμικότητας έως 150.000 αυτοκινήτων ετησίως. Η επένδυση θεωρήθηκε στρατηγικής σημασίας, καθώς θα έδινε στην εταιρεία πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας παράλληλα την επίπτωση των ευρωπαϊκών δασμών στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

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