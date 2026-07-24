Γιατί το αυτοκίνητο… χαλάει πάντα πριν τις διακοπές;
Γιατί το αυτοκίνητο… χαλάει πάντα πριν τις διακοπές;
Το αυτοκίνητο δεν γνωρίζει πότε ξεκινούν οι διακοπές. Απλώς τότε το φορτώνουμε, το πιέζουμε περισσότερο και ανακαλύπτουμε όσα αγνοούσαμε μέσα στην καθημερινότητα όλον τον χρόνο.
UPD:
Υπάρχει μία απορία που απασχολεί σχεδόν κάθε οδηγό. Όχι αν θα έχει κίνηση στην εθνική οδό ή αν θα βρει ξαπλώστρα στην παραλία, αλλά γιατί κάθε χρόνο, λίγες ημέρες πριν από τις διακοπές, το αυτοκίνητο φαίνεται να αποφασίζει ότι… δεν είναι και στα καλύτερά του.
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UPD:
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