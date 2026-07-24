Γιατί το αυτοκίνητο… χαλάει πάντα πριν τις διακοπές;

Υπάρχει μία απορία που απασχολεί σχεδόν κάθε οδηγό. Όχι αν θα έχει κίνηση στην εθνική οδό ή αν θα βρει ξαπλώστρα στην παραλία, αλλά γιατί κάθε χρόνο, λίγες ημέρες πριν από τις διακοπές, το αυτοκίνητο φαίνεται να αποφασίζει ότι… δεν είναι και στα καλύτερά του.