Γιατί το αυτοκίνητο… χαλάει πάντα πριν τις διακοπές;
NEWSAUTO.GR

Γιατί το αυτοκίνητο… χαλάει πάντα πριν τις διακοπές;

Το αυτοκίνητο δεν γνωρίζει πότε ξεκινούν οι διακοπές. Απλώς τότε το φορτώνουμε, το πιέζουμε περισσότερο και ανακαλύπτουμε όσα αγνοούσαμε μέσα στην καθημερινότητα όλον τον χρόνο.

Γιατί το αυτοκίνητο… χαλάει πάντα πριν τις διακοπές;
UPD:
Υπάρχει μία απορία που απασχολεί σχεδόν κάθε οδηγό. Όχι αν θα έχει κίνηση στην εθνική οδό ή αν θα βρει ξαπλώστρα στην παραλία, αλλά γιατί κάθε χρόνο, λίγες ημέρες πριν από τις διακοπές, το αυτοκίνητο φαίνεται να αποφασίζει ότι… δεν είναι και στα καλύτερά του.

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UPD:
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