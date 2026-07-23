Ποια κινεζική μοτοσικλέτα έριξε την CFMoto 450MT από την κορυφή;

Εν μέσω καθυστερήσεων στις παραδόσεις λόγω του προβλήματος έλλειψης πινακίδων που έχει επιστρέψει, η αγορά δικύκλου τον μήνα Ιούνιο σημείωσε ελαφριά πτώση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.