Ποια κινεζική μοτοσικλέτα έριξε την CFMoto 450MT από την κορυφή;
Ποια κινεζική μοτοσικλέτα έριξε την CFMoto 450MT από την κορυφή;
Μια μοτοσικλέτα 250 κ. εκ. γκρέμισε την CFMoto 450MT από την κορυφή των ταξινομήσεων μοτοσικλετών τον Ιούνιο στη χώρα μας.
Εν μέσω καθυστερήσεων στις παραδόσεις λόγω του προβλήματος έλλειψης πινακίδων που έχει επιστρέψει, η αγορά δικύκλου τον μήνα Ιούνιο σημείωσε ελαφριά πτώση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
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