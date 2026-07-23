Σε λειτουργία ακόμα 400 νέες έξυπνες κάμερες
NEWSAUTO.GR

Σε λειτουργία ακόμα 400 νέες έξυπνες κάμερες

Το δίκτυο ελέγχου της κυκλοφορίας στην Αττική ενισχύεται με 388 νέες έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν αρχικά παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, ενώ ήδη έχουν βεβαιωθεί περίπου 4.000 κλήσεις από το υφιστάμενο σύστημα.

Σε λειτουργία ακόμα 400 νέες έξυπνες κάμερες
UPD:

Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι 388 νέες έξυπνες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, ενισχύοντας σημαντικά το σύστημα ελέγχου των τροχαίων παραβάσεων.

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UPD:
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