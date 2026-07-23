Σε λειτουργία ακόμα 400 νέες έξυπνες κάμερες

Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι 388 νέες έξυπνες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, ενισχύοντας σημαντικά το σύστημα ελέγχου των τροχαίων παραβάσεων.

Δείτε εδώ.

