Οι Ισπανοί πήραν τη μεγάλη επένδυση των Κινέζων
NEWSAUTO.GR

Οι Ισπανοί πήραν τη μεγάλη επένδυση των Κινέζων

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ισπανική κυβέρνηση άνοιξε την πόρτα στους Κινέζους για επενδύσεις, αλλά και για εργασία.

Οι Ισπανοί πήραν τη μεγάλη επένδυση των Κινέζων
UPD:

Το πρακτορείο Bloomberg εξασφάλισε και δημοσίευσε έκθεση της ισπανικής κυβέρνησης η οποία αφορά στη στρατηγική που θα ακολουθήσει αναφορικά με την επενδυτική πολιτική από τους Κινέζους στη χώρα.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, έχει αποφασιστεί η κατασκευή εργοστασίου παραγωγής μπαταριών αξίας 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσουν από κοινού η CATL με τον Όμιλο Stellantis.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης