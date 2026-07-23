Οι Ισπανοί πήραν τη μεγάλη επένδυση των Κινέζων

Το πρακτορείο Bloomberg εξασφάλισε και δημοσίευσε έκθεση της ισπανικής κυβέρνησης η οποία αφορά στη στρατηγική που θα ακολουθήσει αναφορικά με την επενδυτική πολιτική από τους Κινέζους στη χώρα.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, έχει αποφασιστεί η κατασκευή εργοστασίου παραγωγής μπαταριών αξίας 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσουν από κοινού η CATL με τον Όμιλο Stellantis.







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

