Εδωσαν 35 εκατομμύρια για το αυτοκίνητο του ντράμερ των Pink Floyd
NEWSAUTO.GR

Εδωσαν 35 εκατομμύρια για το αυτοκίνητο του ντράμερ των Pink Floyd

Αυτή η F1 GTR, εκτός του ότι ανήκε σε έναν μεγάλο σταρ της ροκ σκηνής, έχει χρειαστεί δύο φορές επισκευές. Ωστόσο, εξακολουθεί να κρατά (πολύ) υψηλή τιμή.

Εδωσαν 35 εκατομμύρια για το αυτοκίνητο του ντράμερ των Pink Floyd
UPD:
Η αγορά των συλλεκτικών hypercar συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με ορισμένα μοντέλα να αποκτούν αξία που ξεπερνά κατά πολύ τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

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UPD:
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