Εδωσαν 35 εκατομμύρια για το αυτοκίνητο του ντράμερ των Pink Floyd
Εδωσαν 35 εκατομμύρια για το αυτοκίνητο του ντράμερ των Pink Floyd
Αυτή η F1 GTR, εκτός του ότι ανήκε σε έναν μεγάλο σταρ της ροκ σκηνής, έχει χρειαστεί δύο φορές επισκευές. Ωστόσο, εξακολουθεί να κρατά (πολύ) υψηλή τιμή.
UPD:
Η αγορά των συλλεκτικών hypercar συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με ορισμένα μοντέλα να αποκτούν αξία που ξεπερνά κατά πολύ τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
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