Εδωσαν 35 εκατομμύρια για το αυτοκίνητο του ντράμερ των Pink Floyd

Αυτή η F1 GTR, εκτός του ότι ανήκε σε έναν μεγάλο σταρ της ροκ σκηνής, έχει χρειαστεί δύο φορές επισκευές. Ωστόσο, εξακολουθεί να κρατά (πολύ) υψηλή τιμή.