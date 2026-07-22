Τα αλλάζει όλα η Range Rover - Δείτε τι έρχεται...
NEWSAUTO.GR

Τα αλλάζει όλα η Range Rover - Δείτε τι έρχεται...

Το Range Rover GT είναι ένα νέο μοντέλο, που έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ των coupe-crossover και των SUV. Θα έχει πολυτελή χαρακτήρα και minimal σχεδιασμό.

Τα αλλάζει όλα η Range Rover - Δείτε τι έρχεται...
UPD:
Η Jaguar Land Rover έχει στα σκαριά ένα νέο, πολυτελές μοντέλο, το οποίο θα ονομάζεται Range Rover GT και θα «παντρεύει» τα χαρακτηριστικά των coupe Grand Tourer αυτοκινήτων με αυτά των SUV.

Δείτε εδώ.
UPD:
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