Τα αλλάζει όλα η Range Rover - Δείτε τι έρχεται...

Το Range Rover GT είναι ένα νέο μοντέλο, που έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ των coupe-crossover και των SUV. Θα έχει πολυτελή χαρακτήρα και minimal σχεδιασμό.