Στην Ελλάδα η τετρακύλινδρη QJMotor των 128 ίππων - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Στην Ελλάδα η τετρακύλινδρη QJMotor των 128 ίππων - Πόσο κοστίζει;

Η QJMotor ανακοίνωσε την έλευση στη χώρα μας της εκρηκτικής naked SRK 921 με τετρακύλινδρο κινητήρα και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις.

Στην Ελλάδα η τετρακύλινδρη QJMotor των 128 ίππων - Πόσο κοστίζει;
Η αρχή είχε γίνει με την έλευση της superbike SRK 921 RR σε περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων μοτοσικλετών και τώρα η QJMotor καλωσορίζει στη χώρα μας την naked έκδοση SRK 921.

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