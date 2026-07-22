Στην Ελλάδα η τετρακύλινδρη QJMotor των 128 ίππων - Πόσο κοστίζει;

Η αρχή είχε γίνει με την έλευση της superbike SRK 921 RR σε περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων μοτοσικλετών και τώρα η QJMotor καλωσορίζει στη χώρα μας την naked έκδοση SRK 921.