Τι να κάνετε αμέσως μετά από ένα τροχαίο ατύχημα

Ένα τροχαίο, ακόμη και μικρής έκτασης, μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση και άγχος στους εμπλεκόμενους οδηγούς. Ωστόσο, η σωστή διαχείριση της κατάστασης είναι καθοριστική τόσο για την ασφάλεια των επιβατών όσο και για την ομαλή καταγραφή του περιστατικού.