Hyundai i20: Με έξτρα θετικό τη χαμηλότερη τιμή

Η γκάμα του i20 «απλοποιήθηκε» για το 2026, με την κορεάτικη εταιρεία να το φέρνει πιο κοντά στον αστικό του προσανατολισμό, ενώ ταυτόχρονα έγινε και σημαντικά πιο φθηνό.