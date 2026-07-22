Hyundai i20: Με έξτρα θετικό τη χαμηλότερη τιμή
Hyundai i20: Με έξτρα θετικό τη χαμηλότερη τιμή
Η γκάμα του i20 «απλοποιήθηκε» για το 2026, με την κορεάτικη εταιρεία να το φέρνει πιο κοντά στον αστικό του προσανατολισμό, ενώ ταυτόχρονα έγινε και σημαντικά πιο φθηνό.
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Η μίνι αναδιάρθρωση στην οποία προχώρησε η Hyundai για τη γκάμα της φέτος είδε και το μικρότερο βενζινοκίνητο μοντέλο της να επηρεάζεται.
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