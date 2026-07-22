Η εταιρεία που προσλαμβάνει και πρώην υπουργούς
NEWSAUTO.GR

Η εταιρεία που προσλαμβάνει και πρώην υπουργούς

Η BYD Auto προσέλαβε τον (πρώην, πλέον) υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας στη διοικητική ομάδα της, στην Ευρώπη.

Η εταιρεία που προσλαμβάνει και πρώην υπουργούς
UPD:

Η απόφαση των στελεχών τηςBYD Auto να δημιουργήσουν εργοστάσιό τους στην Ουγγαρία, στην πόλη Szeged, έχει και περισσότερες προεκτάσεις πέραν από το επιχειρηματικό πεδίο, όπως αποδεικνύεται. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η κινεζική εταιρεία προσέλαβε στην διοικητική ομάδα της BYD Auto Ευρώπης τον Πίτερ Σίγιαρτο, (φωτογραφία κάτω) τον μέχρι πρότινος Ούγγρο Υπουργό Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται, ο 47χρονος πολιτικός παραιτήθηκε από το αξίωμά του για να αναλάβει τα νέα καθήκοντά του στην BYD Auto. Σε αυτή, θα είναι υπεύθυνος στο τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων του οργανισμού στην Ευρώπη, δηλαδή θα διαχειρίζεται την επικοινωνία αυτού και σε πολιτικό επίπεδο.



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