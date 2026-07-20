Video: Χτύπησε λίγο την Rolls-Royce του στο κολωνάκι και έκανε ζημιά 45 χιλιάδων ευρώ

Παρότι εξωτερικά το χτύπημα φαίνεται περιορισμένο στο χαμηλό δεξί τμήμα του εμπρός προφυλακτήρα, η πραγματική ζημιά βρίσκεται λίγα εκατοστά πιο πίσω, εκεί όπου φιλοξενούνται κρίσιμα μηχανικά εξαρτήματα. Συνέβη στο Μονακό, έξω από το καζίνο στην πλατεία, μπροστά στα ανοικτά κινητά του κόσμου και το ερώτημα είναι γιατί χύθηκαν στο δρόμο τόσο υγρά, από ένα μικρό χτύπημα...