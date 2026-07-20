Video: Χτύπησε λίγο την Rolls-Royce του στο κολωνάκι και έκανε ζημιά 45 χιλιάδων ευρώ
NEWSAUTO.GR

Video: Χτύπησε λίγο την Rolls-Royce του στο κολωνάκι και έκανε ζημιά 45 χιλιάδων ευρώ

Μια φαινομενικά μικρή επαφή με ένα αναδυόμενο κολωνάκι ήταν αρκετή για να προκαλέσει ζημιά δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε μια Rolls-Royce Cullinan.

Video: Χτύπησε λίγο την Rolls-Royce του στο κολωνάκι και έκανε ζημιά 45 χιλιάδων ευρώ
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Παρότι εξωτερικά το χτύπημα φαίνεται περιορισμένο στο χαμηλό δεξί τμήμα του εμπρός προφυλακτήρα, η πραγματική ζημιά βρίσκεται λίγα εκατοστά πιο πίσω, εκεί όπου φιλοξενούνται κρίσιμα μηχανικά εξαρτήματα. Συνέβη στο Μονακό, έξω από το καζίνο στην πλατεία, μπροστά στα ανοικτά κινητά του κόσμου και το ερώτημα είναι γιατί χύθηκαν στο δρόμο τόσο υγρά, από ένα μικρό χτύπημα...


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UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
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