Οι Κινέζοι τώρα φτιάχνουν και ηλεκτρικά φορτηγά

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα δέσμη μέτρων που υποστηρίζεται από 11 υπουργεία και στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών σε τεχνολογίες μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών. Στόχος είναι έως το 2030 το 40% των νέων ταξινομήσεων φορτηγών άνω των 12 τόνων να αφορά οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας, δηλαδή ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα.

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