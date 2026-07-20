Οι Κινέζοι τώρα φτιάχνουν και ηλεκτρικά φορτηγά
NEWSAUTO.GR

Οι Κινέζοι τώρα φτιάχνουν και ηλεκτρικά φορτηγά

Η Κίνα στρέφει την προσοχή της στις βαριές μεταφορές, θέτοντας σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη σταδιακή αντικατάσταση των πετρελαιοκίνητων φορτηγών από ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα μοντέλα με στόχο να βγάλει 1,6 εκατομμύρια ηλεκτρικά φορτηγά στους δρόμους έως το 2030.

Οι Κινέζοι τώρα φτιάχνουν και ηλεκτρικά φορτηγά

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα δέσμη μέτρων που υποστηρίζεται από 11 υπουργεία και στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών σε τεχνολογίες μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών. Στόχος είναι έως το 2030 το 40% των νέων ταξινομήσεων φορτηγών άνω των 12 τόνων να αφορά οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας, δηλαδή ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα.

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