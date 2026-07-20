Τα αυτοκίνητα που σαρώνουν στην Ελλάδα!

Ξεκάθαρη στροφή προς την υβριδική τεχνολογία πραγματοποιούν οι Έλληνες καταναλωτές, με τα αυτοκίνητα που καίνε μόνο βενζίνη να χάνουν σημαντικό έδαφος και τα αμιγώς ηλεκτρικά να ανεβαίνουν σταδιακά στην τρίτη θέση των προτιμήσεων.