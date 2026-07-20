Η νέα Kove 625X Pro πάτησε Ελλάδα και έχει τιμή έκπληξη

Την περιμέναμε με ενδιαφέρον και πλέον είναι διαθέσιμη στη χώρα μας. Ο λόγος για την Kove 625X Pro μια σύγχρονη adventure μοτοσικλέτα μεσαίου κυβισμού που συνδυάζει ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα, πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό και χαρακτηριστικά που απευθύνονται τόσο στον καθημερινό αναβάτη όσο και σε όσους αναζητούν ταξιδιωτικές και εκτός δρόμου αποδράσεις.