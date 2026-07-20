Η νέα Kove 625X Pro πάτησε Ελλάδα και έχει τιμή έκπληξη
NEWSAUTO.GR

Η νέα Kove 625X Pro πάτησε Ελλάδα και έχει τιμή έκπληξη

Η Kove ανακοίνωσε την έλευση της 625X Pro στην Ελλάδα με τρομερό εξοπλισμό και πολύ δελεαστική τιμή.

Η νέα Kove 625X Pro πάτησε Ελλάδα και έχει τιμή έκπληξη
Την περιμέναμε με ενδιαφέρον και πλέον είναι διαθέσιμη στη χώρα μας. Ο λόγος για την Kove 625X Pro μια σύγχρονη adventure μοτοσικλέτα μεσαίου κυβισμού που συνδυάζει ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα, πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό και χαρακτηριστικά που απευθύνονται τόσο στον καθημερινό αναβάτη όσο και σε όσους αναζητούν ταξιδιωτικές και εκτός δρόμου αποδράσεις.

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