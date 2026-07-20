Θα έπαιρνες το νέο Citroen 2CV αν ήταν έτσι;
Θα έπαιρνες το νέο Citroen 2CV αν ήταν έτσι;
Στη φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Citroen θα αποκαλύψει το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό της πρωτότυπο. Ωστόσο, οι πληροφορίες είναι ήδη αρκετές, για να έχουμε μία πρώτη CGI εικόνα του.
Η αναβίωση ενός εκ των πιο εμβληματικών αυτοκινήτων στην ιστορία των τεσσάρων τροχών έχει μπει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Η Citroen έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το θα επιστρέψει ως αμιγώς ηλεκτρικό και ενόψει της παρουσίασης του πρωτότυπου στο Παρίσι τον προσεχή Οκτώβριο, οι πρώτες ψηφιακές απεικονίσεις επιχειρούν να αποκαλύψουν τη μορφή που θα έχει.
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