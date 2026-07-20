Θα έπαιρνες το νέο Citroen 2CV αν ήταν έτσι;

Η αναβίωση ενός εκ των

στην ιστορία των τεσσάρων τροχών έχει μπει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Η

έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το

θα επιστρέψει ως αμιγώς ηλεκτρικό και ενόψει της παρουσίασης του πρωτότυπου στο

τον προσεχή