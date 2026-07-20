Θα δούμε σύντομα το νέο Toyota MR2 των 400 ίππων;
NEWSAUTO.GR

Θα δούμε σύντομα το νέο Toyota MR2 των 400 ίππων;

Η Toyota εξελίσσει το νέο MR2 εδώ και 3 χρόνια. Θα είναι τετρακίνητο με 2λιτρο κινητήρα, ενώ αναμένεται να έχει περισσότερα από 400 άλογα. Δείτε το ντοκιμαντέρ με την πορεία του αγωνιστικού πρωτότυπου.

Θα δούμε σύντομα το νέο Toyota MR2 των 400 ίππων;
Είναι ωραία περίοδος να είσαι φαν της Toyota. Η εταιρεία έκανε το 1-3 στο φετινό 24ωρο του ΛεΜαν, πήρε την 1η θέση στο δικό μας Ράλλυ Ακρόπολις, και εδώ και κάποια χρόνια έχει στα σκαριά το νέο MR2, τα μηχανικά μέρη του οποίου εξελίσσει και δοκιμάζει σε ένα κεντρομήχανο GR Yaris.

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