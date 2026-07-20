Στη Ford προειδοποιούν για τους Κινέζους
NEWSAUTO.GR

Στη Ford προειδοποιούν για τους Κινέζους

Οι άνθρωποι της Ford υποστηρίζουν την απαγόρευση εισαγωγής κινεζικών μοντέλων στις ΗΠΑ, όμως αναγνωρίζουν ότι αυτό δεν θα γίνει για πάντα.

Στη Ford προειδοποιούν για τους Κινέζους

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβάλλει μεγάλους δασμούς εισαγωγής στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα έχει την υποστήριξη των εταιρειών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.

Προφανώς, σκοπός αυτού του μέτρου είναι να προστατευτεί ο κλάδος της εγχώριας Αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και να περιοριστεί όσο το δυνατόν η οικονομική επέκταση και επιρροή των Κινέζων στις ΗΠΑ.

Όμως, οι άνθρωποι των αμερικανικών εταιρειών γνωρίζουν ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί να ισχύσει στο διηνεκές. Αυτό επισήμανε ο Μπιλ Φορντ, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ford, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε στην Ουάσιγκτον η γνωστή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios.


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