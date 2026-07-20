Ο Λιονέλ Μέσι επιστρέφει στην εκπληκτική συλλογή αυτοκινήτων του
Ο Λιονέλ Μέσι επιστρέφει στην εκπληκτική συλλογή αυτοκινήτων του
Το παραμύθι δεν είχε το τέλος που ονειρευόταν. Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε δεύτερη διαδοχική κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η «αλμπισελέστε» λύγισε στον τελικό από την Ισπανία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο έπειτα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση.
UPD:
Μακριά πλέον από την ένταση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, ο άνθρωπος που θεωρείται από εκατομμύρια φιλάθλους ο GOAT επιστρέφει στην καθημερινότητά του και σε μία από τις μεγάλες προσωπικές του αδυναμίες: τα αυτοκίνητα.
Από σπάνιες Ferrari και Porsche μέχρι υπερπολυτελή SUV και συλλεκτικά hypercars, το ιδιωτικό του γκαράζ αποτελεί αντανάκλαση της μοναδικής καριέρας του, συνδυάζοντας επιδόσεις, πολυτέλεια και διαχρονική αξία.
Το αποτέλεσμα είναι ένα γκαράζ που συνδυάζει supercar, πολυτελή SUV και πιο διακριτικές επιλογές, αποτυπώνοντας την προσωπικότητα του Αργεντινού σταρ.
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UPD:
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