Δοκιμάζουμε την πολυτάλαντη Ducati Multistrada - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Όταν ήμουν πιτσιρικάς και τα συναισθήματα ξεχείλιζαν, η επιθυμία για κάθε τι γινόταν πόθος, μανία, ένταση. Ήταν σαν να έχεις μια σπίθα μέσα στο στήθος που σε έκαιγε, κάθε σκέψη τριγύριζε γύρω από αυτό το «κάτι» – υλικό και μη – που σε έκανε να χάσεις τον ύπνο σου.

Μεγαλώνοντας, αυτά τα συναισθήματα σε επισκέπτονται όλο και πιο σπάνια σε σημείο που αναρωτιέσαι αν υπάρχουν. Στην πραγματικότητα, λίγα είναι εκείνα που μπορεί να σε κάνουν να χάσεις τον ύπνο σου και προσωπικά ένα από αυτά είναι οι μοτοσικλέτες – παρότι ακόμα και σε αυτόν τον τομέα τα πράγματα έχουν ζορίσει.



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