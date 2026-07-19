Δοκιμάζουμε την πολυτάλαντη Ducati Multistrada - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε την πολυτάλαντη Ducati Multistrada - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε τη νέα Ducati Multistrada V2 και χάνουμε τον ύπνο μας με μια μοτοσικλέτα που κόβει την κουβέντα για το πόσες μοτοσικλέτες χρειάζεσαι για να κάνεις όλες τις δουλειές.
Όταν ήμουν πιτσιρικάς και τα συναισθήματα ξεχείλιζαν, η επιθυμία για κάθε τι γινόταν πόθος, μανία, ένταση. Ήταν σαν να έχεις μια σπίθα μέσα στο στήθος που σε έκαιγε, κάθε σκέψη τριγύριζε γύρω από αυτό το «κάτι» – υλικό και μη – που σε έκανε να χάσεις τον ύπνο σου.
Μεγαλώνοντας, αυτά τα συναισθήματα σε επισκέπτονται όλο και πιο σπάνια σε σημείο που αναρωτιέσαι αν υπάρχουν. Στην πραγματικότητα, λίγα είναι εκείνα που μπορεί να σε κάνουν να χάσεις τον ύπνο σου και προσωπικά ένα από αυτά είναι οι μοτοσικλέτες – παρότι ακόμα και σε αυτόν τον τομέα τα πράγματα έχουν ζορίσει.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα