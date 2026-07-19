F1 GP Βελγίου: Θρίαμβος για Mercedes και Αντονέλι (+video)

Ο Κίμι Αντονέλι επέστρεψε στις επιτυχίες στην φημισμένη πίστα του Σπα-Φρανκοσάν. Παρά το ότι δεν ευνοήθηκε από το VSC, ο Ιταλός κατάφερε να περάσει τον Λεκλέρ και να πάρει μία μεγάλη νίκη.