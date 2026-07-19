F1 GP Βελγίου: Θρίαμβος για Mercedes και Αντονέλι (+video)
NEWSAUTO.GR

F1 GP Βελγίου: Θρίαμβος για Mercedes και Αντονέλι (+video)

Ο Κίμι Αντονέλι επέστρεψε στις επιτυχίες στην φημισμένη πίστα του Σπα-Φρανκοσάν. Παρά το ότι δεν ευνοήθηκε από το VSC, ο Ιταλός κατάφερε να περάσει τον Λεκλέρ και να πάρει μία μεγάλη νίκη.

F1 GP Βελγίου: Θρίαμβος για Mercedes και Αντονέλι (+video)
UPD:
Η επιτυχία αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική εάν συνυπολογίσουμε και την εγκατάλειψη του Ράσελ έπειτα από επαφή με τον Χάμιλτον στον πρώτο γύρο.

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