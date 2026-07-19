Η τιμή του Geely EX2 αλλάζει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Η τιμή του Geely EX2 αλλάζει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Από την Geely ανακοινώθηκε ότι από το φθινόπωρο θα αρχίσει να πωλείται στην Ευρώπη το νέο ηλεκτροκίνητο ΕX2 και η τιμή του θα είναι ανταγωνιστική.

Η τιμή του Geely EX2 αλλάζει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
UPD:

Η Geely επεκτείνει την γκάμα των μοντέλων που διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά με την προσθήκη σε αυτή και του νέου αμιγώς ηλεκτροκίνητου EX2, το οποίο σε κάποιες αγορές θα ονομάζεται E2.

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UPD:
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