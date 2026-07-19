Η τιμή του Geely EX2 αλλάζει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Η τιμή του Geely EX2 αλλάζει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Από την Geely ανακοινώθηκε ότι από το φθινόπωρο θα αρχίσει να πωλείται στην Ευρώπη το νέο ηλεκτροκίνητο ΕX2 και η τιμή του θα είναι ανταγωνιστική.
UPD:
Η Geely επεκτείνει την γκάμα των μοντέλων που διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά με την προσθήκη σε αυτή και του νέου αμιγώς ηλεκτροκίνητου EX2, το οποίο σε κάποιες αγορές θα ονομάζεται E2.
UPD:
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