Η τιμή του Geely EX2 αλλάζει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Geely επεκτείνει την γκάμα των μοντέλων που διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά με την προσθήκη σε αυτή και του νέου αμιγώς ηλεκτροκίνητου EX2, το οποίο σε κάποιες αγορές θα ονομάζεται E2.

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