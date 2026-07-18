Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική BMW X2 με τους 313 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική BMW X2 με τους 313 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η πρακτική της BMW να εκπροσωπείται σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία οχημάτων συνεχίζεται και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, Η iX2 είναι ακόμα μία απόδειξη αυτής της προσπάθειάς της.
Η παρουσία μιας ηλεκτρικής έκδοσης στη γκάμα της BMW X2 ήταν δεδομένη ευθύς εξαρχής και αυτό γιατί στην πράξη επιβαλλόταν από την γενικότερη τάση αλλά και από την σημασία που έδινε και δίνει η εταιρεία του Μονάχου στην ηλεκτροκίνηση.
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