Αυτά είναι τα καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς
Αυτά είναι τα καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς
Μία εκτενής δοκιμή στην Ιταλία αποκάλυψε ανά κατηγορία ποια είναι τα κορυφαία ηλεκτρικά που πωλούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
UPD:
Οι εργαστηριακές μετρήσεις αυτονομίας κατά το πρότυπο WLTP αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό, όμως σπάνια αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.
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