Αυτά είναι τα καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς

Μία εκτενής δοκιμή στην Ιταλία αποκάλυψε ανά κατηγορία ποια είναι τα κορυφαία ηλεκτρικά που πωλούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.